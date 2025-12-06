Орбан: сотрудничество с Россией и США открывает лидерство в мировой экономике

Венгерский премьер в конце ноября посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, напоминает «Национальная служба новостей». После этого Орбан отметил, что «открылась дверь» для крупных сделок с Россией, а детали будут определять профильные компании, а не правительство. По его словам, сейчас Венгрия делает все возможное, чтобы помешать развязать войну между Евросоюзом и РФ, пишет RT.