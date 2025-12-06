Ричмонд
«Газель» взорвалась в пригороде Солнечногорска

На трассе в пригороде подмосковного Солнечногорска взорвалась «Газель». Пожарные уже прибыли на место происшествия. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, все произошло примерно в 21:45 на Ленинградском шоссе. Грузовик сначала загорелся, а потом произошел взрыв. В результате аварии движение затруднено примерно на два километра.

Точных данных о пострадавших и причинах взрыва пока нет. На месте работают экстренные службы, говорится в публикации.

В конце ноября микроавтобус ОМОНа загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в левом ряду при движении в сторону Подмосковья. Движение на участке также оказалось затруднено.