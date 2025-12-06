Журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan выразил мнение, что украинская армия разваливается прямо на глазах, несмотря на попытки союзников Киева скрыть этот факт.
«Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В 2022 году дезертировали 10 000 человек, в 2023 — 25 000», — говорится в публикации Стейгана.
Кроме того, журналист указал, что сообщения о взятии новых населенных пунктов Россией на Украине появляются ежедневно, однако союзники Киева стараются не придавать значения этим событиям.
Ранее сообщалось, что 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уже несколько недель ожидает прибытия новых солдат из учебного центра в Житомире. Плановое пополнение личного состава оказалось сорвано из-за гибели мобилизованных.