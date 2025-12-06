В жуткой аварии в Тюменской области погибли жители ХМАО

Двое человек погибли, еще двое получили ранения в ДТП на 285-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области 6 декабря. На этом участке дороги столкнулись автомобили Toyota и «Лада Нива». Об аварии сообщило управление ГИБДД по Тюменской области, все участники ДТП из ХМАО.