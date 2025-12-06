Задержаны двое подозреваемых в убийстве продавца машины в Тюмени

Ими оказались ранее судимые 23-летние мужчины из Тюмени и Заводоуковска. По версии следствия, подозреваемые под видом покупателей 4 декабря договорились о встрече с продавцом автомобилей Kia Optima и ВАЗ. Ему они представились жителями другого города. В действительности злоумышленники хотели угнать иномарку для ее дальнейшей продажи в Екатеринбурге.