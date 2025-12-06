Ричмонд
Задержаны двое подозреваемых в убийстве продавца машины в Тюмени

Убийцами оказались 23-летние ранее судимые «покупатели».

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве продавца иномарки в Тюмени. Об этом сообщили в региональном СУ СК по РФ.

Ими оказались ранее судимые 23-летние мужчины из Тюмени и Заводоуковска. По версии следствия, подозреваемые под видом покупателей 4 декабря договорились о встрече с продавцом автомобилей Kia Optima и ВАЗ. Ему они представились жителями другого города. В действительности злоумышленники хотели угнать иномарку для ее дальнейшей продажи в Екатеринбурге.

Во время осмотра машин один из преступников попросил продавца сесть за руль, после чего нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений 30-летний потерпевший скончался на месте. Его труп преступники переместили на заднее сиденье авто.

На двух автомобилях они выехали в Тюменский район, где подожгли ВАЗ с телом убитого, после чего уехали на автомобиле Kia Optima.

В УМВД по Тюменской области уточнили, что одного подозреваемого задержали в Екатеринбурге при попытке продать похищенный автомобиль. Второго поймали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться.

Ранее сообщалось, что в Крыму нашли тело мужчины, разыскиваемого за убийство племянника.