Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога

Ранее в соцсетях появилась информация, что в городе Шахты в Ростовской области молодая женщина в ночь на пятницу пыталась поджечь военкомат. В полиции подтвердили факт попытки поджога, но не уточнили, о каком именно объекте идет речь.
«В дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что около одного из городских зданий находится подозрительная женщина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 21-летнюю шахтинку и доставили ее в… отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанная собиралась совершить поджог», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, перед тем как, как предпринять эти действия, местная жительницы общалась с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигурантка перевела на так называемый «безопасный счет» крупную сумму, затем с ней связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов.
«Угрожая уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественного государства, он склонил жертву мошенников к совершению поджога», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
С подозреваемой сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 205 УК РФ (теракт), уточнили в ведомстве.