Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога

По данным правоохранителей, перед тем как, как предпринять эти действия, местная жительницы общалась с телефонными мошенниками. Под их воздействием фигурантка перевела на так называемый «безопасный счет» крупную сумму, затем с ней связывался неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов.