Тигр вышел к трассе в Приморье и остановился у машины с людьми

Ранее в Шкотовском районе Приморья тигр, пересёкший дорогу перед автомобилем, заблокировал людям доступ к автозаправочной станции, не давая им выйти из машины. На видеозаписи видно, как водитель пытался спугнуть хищника сигналом и фарами, но зверь, хотя и растерялся, не торопился уходить, демонстрируя отсутствие страха перед человеком.