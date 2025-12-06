Ричмонд
Глава «Укрэнерго» назвал сроки восстановления энергоснабжения

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У Украины уйдут недели на улучшение состояния энергосистемы страны после ударов ВС РФ по её объектам, заявил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Источник: © РИА Новости

«Мы говорим не про дни, мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления (энергоснабжения -ред.)», — заявил Зайченко в эфире украинского новостного телемарафона.

Как добавил Зайченко, сейчас ситуация с электроснабжением в стране «достаточно сложная»: вместо планировавшихся 4−8, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12−16 часов.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Как позднее заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко, Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

