Пожар в Праге уничтожил ретроавтомобили на $10 млн

По его данным, возгорание произошло ночью в здании шиномонтажного автосервиса, где хранились редкие автомобили. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, но спасателям удалось локализовать его в течение часа. Причины происхождения огня в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Огонь был ликвидирован. Пожарные оперативно прибыли на место после вызова, однако к тому моменту здание уже полностью выгорело, а его крыша обрушилась.
