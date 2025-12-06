У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов

«Трагедия произошла в субботу у берегов Крита: была обнаружена полузатонувшая лодка с пассажирами-иностранцами. Как стало известно, 18 мигрантов погибли», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, береговой охране удалось спасти двух человек.
Затонувшую лодку обнаружило грузовое судно под турецким флагом к юго-западу от маленького острова Хриси у южного побережья Крита, сообщает Skai. В этом регионе береговая охрана Греции и пограничное агентство ЕС Frontex проводят поисково-спасательную операцию с участием морских судов, самолета и вертолета.
Греция — транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.