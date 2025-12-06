Ричмонд
У берегов греческого Крита утонули восемнадцать мигрантов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Восемнадцать мигрантов погибли у берегов греческого острова Крит после того, как затонула их лодка, сообщает в субботу греческий телеканал Skai со ссылкой на береговую охрану Греции.

Источник: © РИА Новости

«Трагедия произошла в субботу у берегов Крита: была обнаружена полузатонувшая лодка с пассажирами-иностранцами. Как стало известно, 18 мигрантов погибли», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, береговой охране удалось спасти двух человек.

Затонувшую лодку обнаружило грузовое судно под турецким флагом к юго-западу от маленького острова Хриси у южного побережья Крита, сообщает Skai. В этом регионе береговая охрана Греции и пограничное агентство ЕС Frontex проводят поисково-спасательную операцию с участием морских судов, самолета и вертолета.

Греция — транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.