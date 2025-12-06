На трассе в Подмосковье загорелась и взорвалась «Газель»

По одной из версий, причиной инцидента могло стать срабатывание самодельной бомбы под водительским сиденьем. Принадлежал автомобиль специалисту в области квантовой электроники из НИИ (Научно-исследовательского института) «Полюс», который в момент происшествия находился за рубежом. А несколькими часами позже взрыв прогремел уже на проспекте Вернадского: там подорвалась Kia.