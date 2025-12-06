ТАСС: экс-режиссер «Орла и решки» погиб в котле под Красноармейском

Ранее о гибели 45-летнего Хомко 2 октября 2025 года сообщала его сестра. Он проходил службу в Силах специальных операций Украины. Программа «Орел и решка», в создании которой он участвовал, выходила с 2011 года, но после начала СВО исчезла с российского телевидения из-за прекращения сотрудничества с украинской стороной с телеканалом «Пятница».