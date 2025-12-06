Глава Укрэнерго призвал украинцев экономить на электричестве

Массированные удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября 2022 года — через двое суток после взрыва на Крымском мосту, в организации которого участвовали украинские спецслужбы. Целями атак, в частности, становятся объекты оборонно-промышленного комплекса, системы военного управления и связи на территории Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные, ведя боевые действия против ВСУ, не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.