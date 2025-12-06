Один житель Горловки погиб и двое ранены при атаке ВСУ

Девушка 2007 года рождения и парень 2006 года рождения получают медицинскую помощь. При атаке был уничтожен жилой дом.
«На месте взрыва осталась огромная воронка и дом полностью разрушен», — написал глава администрации Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. Двух человек спасли из-под завалов. Еще один дом поврежден.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше