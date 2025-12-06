Axios раскрыл детали созвона Зеленского и Уиткоффа

Беседа длилась два часа.
В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовую телефонную беседу с советниками американского лидера Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались вопросы территориальных уступок и возможные гарантии безопасности. Разговор был не из простых, сообщили два источника, знакомые с деталями переговоров.
«Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы. Еще одним ключевым вопросом были американские гарантии безопасности для Киева. Стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект», — со ссылкой на своих инсайдеров передает Axios.
По словам Зеленского, диалог получился конструктивным, пишет RT. При этом многие мировые обозреватели пришли к выводу — переговоры представителей США и Украины в штате Флорида, прошедшие накануне, не привели к серьезному прорыву в мирном урегулировании противорчий, отмечает «Национальная служба новостей».