Axios раскрыл детали созвона Зеленского и Уиткоффа

«Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы. Еще одним ключевым вопросом были американские гарантии безопасности для Киева. Стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект», — со ссылкой на своих инсайдеров передает Axios.