Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios раскрыл детали созвона Зеленского и Уиткоффа

В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовую телефонную беседу с советниками американского лидера Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались вопросы территориальных уступок и возможные гарантии безопасности. Разговор был не из простых, сообщили два источника, знакомые с деталями переговоров.

Беседа длилась два часа.

В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовую телефонную беседу с советниками американского лидера Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались вопросы территориальных уступок и возможные гарантии безопасности. Разговор был не из простых, сообщили два источника, знакомые с деталями переговоров.

«Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы. Еще одним ключевым вопросом были американские гарантии безопасности для Киева. Стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект», — со ссылкой на своих инсайдеров передает Axios.

По словам Зеленского, диалог получился конструктивным, пишет RT. При этом многие мировые обозреватели пришли к выводу — переговоры представителей США и Украины в штате Флорида, прошедшие накануне, не привели к серьезному прорыву в мирном урегулировании противорчий, отмечает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше