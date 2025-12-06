Кирилл Дмитриев согласился с Маском, что Европа несется к забвению

Глава РФПИ усилил тезис Маска о судьбе Европы.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал оценку Илона Маска о движении европейской цивилизации к забвению. Российский представитель усилил формулировку американского предпринимателя, заявив, что Европа не просто «идет», а «несется» к нему.
«Не просто идет, а несется. Евросоюз представляет собой “бюрократического монстра”», — написал Дмитриев в соцсетях.
Поводом для комментариев Дмитриева стала дискуссия, начатая после высказывания одного из основателей компании Palantir Джо Лонсдейла о вымирании европейской цивилизации. Илон Маск, согласившись с этим, назвал Европу идущей «как лунатик к забвению». Дмитриев также прокомментировал факт давления Еврокомиссии на Маска в августе 2024 года с требованием цензурировать интервью Дональда Трампа, задавшись вопросом о причинах нападок ЕС на обоих.
Ранее Маск сделал радикальное заявление о будущем Евросоюза. Он сообщил, что ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своего народа.