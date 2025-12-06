The Sunday Times: визит Путина в Индию показал провал усилий по изоляции РФ

«В то время как в самой Европе и (в отношениях — прим. URA.RU) между европейскими странами и США возникают разногласия (по поводу Украины — прим. URA.RU), [президент РФ Владимир] Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Нарендра Моди обнял его», — указано в публикации еженедельника The Sunday Times.