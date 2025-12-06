Ричмонд
The Sunday Times: визит Путина в Индию показал провал усилий по изоляции РФ

Поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно показала, что усилия Запада по международной изоляции РФ безрезультатны. Такое мнение озвучили в Британии.

Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию.

Поездка президента России Владимира Путина в Индию наглядно показала, что усилия Запада по международной изоляции РФ безрезультатны. Такое мнение озвучили в Британии.

«В то время как в самой Европе и (в отношениях — прим. URA.RU) между европейскими странами и США возникают разногласия (по поводу Украины — прим. URA.RU), [президент РФ Владимир] Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Нарендра Моди обнял его», — указано в публикации еженедельника The Sunday Times.

Накануне визита Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали в индийской газете статью, в которой возложили на Россию ответственность за конфликт на Украине, не упомянув позицию Дели, отмечает RT. В Индии это сочли вмешательством во внутреннюю политику, однако власти не позволили инциденту повлиять на переговоры, подчеркнув значимость сохранения стратегического партнерства с Москвой и курса на углубление сотрудничества, несмотря на давление, передает «Национальная служба новостей».

