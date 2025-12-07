В Мексике произошел взрыв у здания полиции, более 10 человек пострадали

По одной из версий, взрывное устройство было заложено в припаркованный рядом со зданием автомобиль. Местные власти уточнили, что взрыв повредил предприятия, дома и машины, расположенные вокруг казарм. Несколько семей были эвакуированы в качестве меры предосторожности.