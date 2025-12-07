Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США

Пентагон анонсировал обновление ядерной триады США.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил об обновлении национальной ядерной триады в соответствии с курсом президента Дональда Трампа. Он также подчеркнул намерение страны проводить испытания наравне с другими державами.
«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны. Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами», — заявил Пит Хегсет на форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана.
Глава Пентагона назвал инвестиции в Вооруженные силы при Трампе историческими. Ранее, в начале ноября, США уже провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, что стало вторым подобным испытанием за два месяца, пишет «Национальная служба новостей».