Ранее глава правительства германской земли Саксония Михаэль Кречмер заявлял, что отказ Европейского союза от закупок российских энергоресурсов привел к утрате конкурентных преимуществ и запустил процессы деиндустриализации. В этой связи он выступал за возобновление энергетических поставок после установления режима прекращения огня на Украине. На этом фоне Евросоюз утвердил уже девятнадцатый пакет ограничительных мер, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского газа. Власти России неоднократно подчеркивали, что подобные санкции не достигают заявленных целей и формируют дополнительные риски для глобальной экономики.