У здания полиции в Мексике прогремел взрыв, есть погибшие

«Специализированный персонал прокуратуры Мичоакана в координации с министерством обороны, ВМФ, нацгвардией и полицией проводит следственные действия в Коауаяне, штат Мичоакан, чтобы установить причины взрыва, зафиксированного сегодня утром перед зданиями Общинной полиции, который на данный момент привёл к гибели двух человек и ранению семи», — говорится в сообщении кабинета безопасности Мексики в соцсети Х.