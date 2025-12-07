NYT: Россия наращивает темпы освобождения территорий в зоне СВО

Успехи российских войск в районе Красноармейска создают предпосылки для поэтапной реализации всех задач специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российским подразделениям удалось окружить группировку ВСУ численностью около 15 батальонов на левом берегу реки Старый Оскол. По его данным, российская армия проводит операцию по ликвидации блокированных подразделений противника.