ВС РФ ускорили продвижение в зоне спецоперации.
ВС России ускорили продвижение в зоне СВО и берут под свой контроль все больше и больше территорий. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Темпы [ВС] России ускоряются, и постепенные шаги перерастают в нечто большее. Силы Москвы освободили почти 200 квадратных миль территории в ноябре… Аналитики сообщают, что будущее Украины выглядит очень мрачно», — передает газета.
Пока что у Украины, полагают опрошенные NYT аналитики, достаточно ресурсов, чтобы не дать линии фронта рухнуть. Но она «изгибается», подтверждают иностранные эксперты.
Успехи российских войск в районе Красноармейска создают предпосылки для поэтапной реализации всех задач специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российским подразделениям удалось окружить группировку ВСУ численностью около 15 батальонов на левом берегу реки Старый Оскол. По его данным, российская армия проводит операцию по ликвидации блокированных подразделений противника.