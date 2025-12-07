ФСБ рассекретила имена карателей, сбежавших в Канаду после Второй мировой войны

В канун 80‑й годовщины Победы над нацистской Германией ФСБ России обнародовала архивные документы, касающиеся розыска нацистских преступников, включая тех, кто скрывался в странах Запада. В материалах зафиксировано в общей сложности 54 тысячи эпизодов совершенных преступлений, отмечает RT. До этого Аргентина опубликовала рассекреченные материалы, касающиеся нацистских преступников, прибывших в страну после завершения Второй мировой войны. В документах есть досье на немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты над заключенными в нацистских концлагерях, передает «Национальная служба новостей».