Канада продолжает укрывать беглых фашистов.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала сведения о пособниках нацистов, которые в период Великой Отечественной войны совершали преступления в отношении граждан СССР, а после ее окончания скрылись в Канаде и продолжили там подрывную деятельность против Советского Союза. Список имен и их преступления опубликованы на сайте ведомства.
«Обнародована идентификационная информация о ряде пособников нацистского режима, которые нашли убежище на территории Канады», — указано на сайте ФСБ. Перечень выложен в рубрике «Красная книга КГБ СССР».
В представленном списке фигурируют четыре человека. Среди них — литовец Владас Айжинас, который в начале Отечественной войны, находясь на службе в Красной армии, перешел на сторону противника.
Уроженец Кировской области Анатолий Аксенов в начале 1942 года вступил в 667-й карательный батальон. Он занимал должность старшины роты и имел звание фельдфебеля в немецких вооруженных силах.
Эстонец Вальтер Аллерт в 1942 году был зачислен в 30-й полицейский батальон и до изгнания фашистских войск с территории Эстонской ССР (конец ноября 1944 года) исполнял обязанности командира роты. Имеет звание старшего лейтенанта.
Геннадий Андрюшкевич, родившийся в Минской области, после оккупации Белорусской ССР германскими войсками в 1941 году занимал пост коменданта Забрезского полицейского участка бывшего Воложинского района, а затем возглавлял Воложинскую районную полицию. Он руководил операциями по выявлению, задержанию, аресту и казни советских граждан.
В канун 80‑й годовщины Победы над нацистской Германией ФСБ России обнародовала архивные документы, касающиеся розыска нацистских преступников, включая тех, кто скрывался в странах Запада. В материалах зафиксировано в общей сложности 54 тысячи эпизодов совершенных преступлений, отмечает RT. До этого Аргентина опубликовала рассекреченные материалы, касающиеся нацистских преступников, прибывших в страну после завершения Второй мировой войны. В документах есть досье на немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты над заключенными в нацистских концлагерях, передает «Национальная служба новостей».