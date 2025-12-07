Ричмонд
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на полицию.

«По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте — ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью», — пишет издание.

По предварительным данным, пожар мог быть вызван взрывом газового баллона.