Глава МИД Польши Сикорский послал Илона Маска на четыре буквы

Речь идет о выступлении Маска 20 января 2025 года на арене Capital One Arena в Вашингтоне на мероприятии в честь инаугурации президента США Дональда Трампа. Во время обращения к публике он поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест, который в сети расценили как аналог нацистского или фашистского приветствия. Сам Маск отрицает, что подразумевал своим жестом нечто подобное.