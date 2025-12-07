Глава МИД Польши Сикорский послал Илона Маска на четыре буквы

Илон Маск отрицает связь своего жеста на выступлении Трампа с нацистами.
По словам главы польской дипломатии, позиция Маска не может рассматриваться отдельно от его недавнего поведения на публичных мероприятиях. «Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский в соцсети X. Так он отослал собеседника к жесту Маска на выступлении президента США Дональда Трампа.
Речь идет о выступлении Маска 20 января 2025 года на арене Capital One Arena в Вашингтоне на мероприятии в честь инаугурации президента США Дональда Трампа. Во время обращения к публике он поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест, который в сети расценили как аналог нацистского или фашистского приветствия. Сам Маск отрицает, что подразумевал своим жестом нечто подобное.
В Германии, где демонстрация подобных жестов и символики запрещена уголовным законодательством, произошедшее вызвало широкую дискуссию. Политики и общественные деятели назвали поведение Маска провокацией и публично потребовали оценки инцидента от правоохранительных органов и федеральных властей. На этом фоне ремарка Сикорского в адрес бизнесмена стала продолжением европейской критики, уже выходящей за рамки внутренней дискуссии о будущем Евросоюза.