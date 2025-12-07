Ричмонд
Глава МИД Польши Сикорский послал Илона Маска на четыре буквы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский припомнил американскому бизнесмену Илону Маску его нацистское приветствие и послал его на Марс. Дискуссия развернулась в соцсети X. Пост министра стал реакцией на заявление миллиардера о том, что следует вернуть суверенитет отдельным странам ЕС.

Илон Маск отрицает связь своего жеста на выступлении Трампа с нацистами.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский припомнил американскому бизнесмену Илону Маску его нацистское приветствие и послал его на Марс. Дискуссия развернулась в соцсети X. Пост министра стал реакцией на заявление миллиардера о том, что следует вернуть суверенитет отдельным странам ЕС.

По словам главы польской дипломатии, позиция Маска не может рассматриваться отдельно от его недавнего поведения на публичных мероприятиях. «Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский в соцсети X. Так он отослал собеседника к жесту Маска на выступлении президента США Дональда Трампа.

Речь идет о выступлении Маска 20 января 2025 года на арене Capital One Arena в Вашингтоне на мероприятии в честь инаугурации президента США Дональда Трампа. Во время обращения к публике он поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест, который в сети расценили как аналог нацистского или фашистского приветствия. Сам Маск отрицает, что подразумевал своим жестом нечто подобное.

В Германии, где демонстрация подобных жестов и символики запрещена уголовным законодательством, произошедшее вызвало широкую дискуссию. Политики и общественные деятели назвали поведение Маска провокацией и публично потребовали оценки инцидента от правоохранительных органов и федеральных властей. На этом фоне ремарка Сикорского в адрес бизнесмена стала продолжением европейской критики, уже выходящей за рамки внутренней дискуссии о будущем Евросоюза.

