Метель в ХМАО привела к массовым съездам автомобилей в кювет

«Находясь на маршруте патрулирования, увидели съехавший с дороги автомобиль Volkswagen Polo. Подъехав к автомобилю, они выяснили, что водитель едет из Тобольска в Сургут. Во время движения транспортное средство занесло, и оно съехало в кювет», — сказано в telegram-канале ведомства.