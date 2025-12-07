Метель в ХМАО привела к массовым съездам автомобилей в кювет

Из‑за непогоды 6 декабря на дорогах ХМАО ограничили скорость движения.
Сотрудники госавтоинспекции Нефтеюганского района дважды за смену помогли водителям, чьи машины слетели в кювет на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. В обоих случаях водители не справились с управлением на заснеженной дороге.
«Находясь на маршруте патрулирования, увидели съехавший с дороги автомобиль Volkswagen Polo. Подъехав к автомобилю, они выяснили, что водитель едет из Тобольска в Сургут. Во время движения транспортное средство занесло, и оно съехало в кювет», — сказано в telegram-канале ведомства.
Во втором случае в кювете оказался автомобиль Mitsubishi Dion, направлявшийся из Уфы в Нефтеюганск. У этой машины было разбито заднее стекло, поэтому инспекторы приняли решение не ограничиваться только вытаскиванием автомобиля, а организовали эвакуацию и сопровождение до города.
Ранее URA.RU сообщало, что 6 декабря в ХМАО на автодороге «Югра» (с 11‑го по 141‑й километр) из ‑за снега, метели и сильного бокового ветра временно ограничили скорость движения до 70 км/ч. Утром такое же ограничение ввели на трассе «Иртыш».