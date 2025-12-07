The Indian Express: более 20 человек погибли из-за пожара в ночном клубе в Индии

Ранее KP.RU сообщал о самом масштабном пожаре за последние 17 лет в Гонконге. Как сообщает South China Morning Post, огнем были охвачены пять из восьми 31-этажных башен, составляющих комплекс. По предварительной информации, возгорание началось в караоке-баре. Жертвами трагедии стали 128 человек. Позднее эксперт по безопасности Виталий Бойко перечислил способы спасения из небоскреба.