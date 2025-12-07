Ричмонд
The Indian Express: более 20 человек погибли из-за пожара в ночном клубе в Индии

Причиной пожара в ночном клубе в Индии мог стать взрыв баллона.

Источник: Комсомольская правда

В результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли не менее 23 человек, сообщает The Indian Express.

«Команды ведут спасательную операцию и эвакуацию. Большинство тел извлечено с кухни, что позволяет предположить, что погибшие работали в клубе. Два тела были обнаружены на лестнице», — передает издание слова генпрокурора штата Алока Кумара.

Согласно предварительной версии полиции, причиной возгорания, вероятно, стал взрыв баллона.

Ранее KP.RU сообщал о самом масштабном пожаре за последние 17 лет в Гонконге. Как сообщает South China Morning Post, огнем были охвачены пять из восьми 31-этажных башен, составляющих комплекс. По предварительной информации, возгорание началось в караоке-баре. Жертвами трагедии стали 128 человек. Позднее эксперт по безопасности Виталий Бойко перечислил способы спасения из небоскреба.