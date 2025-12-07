Ричмонд
Силы ПВО за четыре часа сбили восемь БПЛА над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 16:00 до 20:00 в субботу, 6 декабря, ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, три БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, три дрона уничтожили над территорией Белгородской области и еще два беспилотника сбили над территорией Брянской области.

6 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 116 украинских дронов над регионами России. Из них — 29 дронов сбили над территорией Рязанской области, 27 — над Воронежской областью и 23 — над Брянской областью.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
