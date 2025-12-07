Ричмонд
Около семи взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом

Над городами Энгельс и Саратов прозвучала серия взрывов. Об этом стало известно в воскресенье, 7 декабря.

Очевидцы сообщили о пяти-семи мощных взрывах, которые вызвали вибрацию стен в центральных и северных районах городов. По словам местных жителей, дроны летят на малой высоте со стороны Волги, на фоне чего была объявлена воздушная тревога. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента нет, передает Telegram-канал Shot.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 16:00 до 20:00 в субботу, 6 декабря, ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ.

6 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 116 украинских дронов над регионами России.

