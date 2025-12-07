Близкие рассказали о погибшем тюменце, чье тело нашли в сгоревшем автомобиле

Тюменец 4 декабря пошел на встречу с мнимыми покупателями авто, позже его тело нашли в сгоревшей машине.
Родственники погибшего жителя Тюмени, чье тело ранее было обнаружено в сгоревшем автомобиле, сообщили, что в этом году он женился и ожидал рождения ребенка. Об этом сообщили в telegram-канале 72.RU.
«Он женился в этом году. Его дома ждала любимая жена, она беременна, должна вот-вот родить — ставят срок под самый конец года. У них будет дочь», — поделился один из родственников в беседе с журналистами.
Близкие уточнили, что погибший работал автомехаником в одном из дилерских центров и дополнительно занимался перепродажей автомобилей. В кругу друзей мужчину вспоминают как доброжелательного, отзывчивого и смелого человека.
Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль мужчины попытались продать неизвестные в Екатеринбурге. Перекупщики вычислили продавцов через чаты, под видом покупателей задержали одного из них и передали полиции.