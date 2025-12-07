Хулиган обстрелял окна квартир на Уралмаше

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге столкнулись с неожиданной проблемой — по окнам их квартир днем провели обстрел. Неизвестный стрелял по соседним зданиям, предположительно, из дома по улице Новаторов, 14. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.