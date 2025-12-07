Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хулиган обстрелял окна квартир на Уралмаше

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге столкнулись с неожиданной проблемой — по окнам их квартир днем провели обстрел. Неизвестный стрелял по соседним зданиям, предположительно, из дома по улице Новаторов, 14. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Предположительно, обстрел производился из соседнего дома (архивное фото).

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге столкнулись с неожиданной проблемой — по окнам их квартир днем провели обстрел. Неизвестный стрелял по соседним зданиям, предположительно, из дома по улице Новаторов, 14. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«От обстрела пострадали три квартиры в жилых домах по улице Бакинских Комиссаров, 114 и 108. В одной из пострадавших квартир на оконном стекле появились трещины», — рассказал собеседник информационного агентства.

Вероятно, злоумышленник использовал пневматическое оружие. В полиции заявили, что заявление от жителей принято, по факту инцидента проводится проверка.

URA.RU рассказывало о похожем случае в Каменске-Уральском. Тогда хулиганы обстреляли окна квартиры в многоэтажном доме посреди ночи.