«Главный дипломат ЕС — подарок Москве. Ее упорный отказ от переговоров с Путиным фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — указано в публикации издания The Telegraph.