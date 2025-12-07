Ричмонд
Telegraph: негибкость Каи Каллас стала подарком для России

На Западе считают, что политика Каи Каллас исключила ЕС из процесса переговоров по Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас стала настоящей находкой для Кремля. Ее настойчивое нежелание вступать в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, ее «негибкость» де-факто вывело Европу из участия в заключительном этапе переговорного процесса. К такому мнению пришли британские обозреватели.

«Главный дипломат ЕС — подарок Москве. Ее упорный отказ от переговоров с Путиным фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — указано в публикации издания The Telegraph.

Ранее Каллас отметилась высказыванием, что Украина не терпит поражений на полях сражений, хотя реальная картина свидетельствует об обратном, отмечает «Национальная служба новостей». В последнее время все больше европейских политиков начинают разочаровываться в работе главы евродипломатии, пишет RT.

