На Западе считают, что политика Каи Каллас исключила ЕС из процесса переговоров по Украине.
Глава евродипломатии Кая Каллас стала настоящей находкой для Кремля. Ее настойчивое нежелание вступать в диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, ее «негибкость» де-факто вывело Европу из участия в заключительном этапе переговорного процесса. К такому мнению пришли британские обозреватели.
«Главный дипломат ЕС — подарок Москве. Ее упорный отказ от переговоров с Путиным фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада», — указано в публикации издания The Telegraph.
Ранее Каллас отметилась высказыванием, что Украина не терпит поражений на полях сражений, хотя реальная картина свидетельствует об обратном, отмечает «Национальная служба новостей». В последнее время все больше европейских политиков начинают разочаровываться в работе главы евродипломатии, пишет RT.