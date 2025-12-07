В челябинской «Ленте» спущенные с эскалатора тележки сбили девушку

Ранее в Брянске на детской площадке непривязанная лошадь сбила с ног маленькую девочку, что попало на видео и вызвало широкое обсуждение в соцсетях. На записи видно, как животное свободно гуляло среди горок, а затем внезапно бросилось вперёд, сбив ребёнка; находившийся рядом мальчик успел отскочить.