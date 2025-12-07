Детский электромотоцикл стал причиной массовой эвакуации в Екатеринбурге

Люди самостоятельно покинули здание д оприбытия спасатлей (архивное фото).
В Екатеринбурге на улице Латвийской произошел пожар в многоквартирном доме, причиной которого стал детский электромотоцикл. Это привело к эвакуации 120 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о возгорании поступило 6 декабря в 18:04. На площади один квадратный метр сгорел детский электромотоцикл, повреждена внутренняя отделка подъезда на седьмом этаже, пострадавших нет. Детей среди эвакуировавшихся не было», — уточнили в ведомстве.
До прибытия пожарных расчетов местные жители вышли из дома по лестничным маршам. К месту ЧП направили четыре единицы техники и девять человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций завершили в 19:03, после чего жильцам разрешили вернуться в квартиры. Причину возгорания и обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели МЧС.