Детский электромотоцикл стал причиной массовой эвакуации в Екатеринбурге

До прибытия пожарных расчетов местные жители вышли из дома по лестничным маршам. К месту ЧП направили четыре единицы техники и девять человек личного состава. Разбор сгоревших конструкций завершили в 19:03, после чего жильцам разрешили вернуться в квартиры. Причину возгорания и обстоятельства инцидента устанавливают дознаватели МЧС.