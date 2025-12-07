Ричмонд
«Фонтаны лавы высотой 30 метров»: появились кадры извержения Килауэа в США

Килауэа является одним из самых больших вулканов Гавайских островов. Специалисты рассказали, угрожает ли извержение населению.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Гавайи вновь зафиксировано извержение вулкан Килауэа, информирует Volkano Discovery.

По данным ресурса, который создан командой геологов из Европы, Индонезии и США, из северного жерла вулкана фонтаны лавы высотой 15−30 метров.

«Ветер дует с северо-востока со скоростью около пять метров в секунду, что может способствовать распространению вулканических газов и материала к югу», — говорится в сообщении.

На юге находится кратер в кальдере на вершине вулкана Килауэа под названием Халемаумау (Halemaʻumaʻu).

В материале сказано, что аэропорты округа Гавайи «не будут затронуты» активностью вулкана.

Напомним, Килауэа является одним из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

По данным Геологической службы Соединённых Штатов, очередное извержение вулкана Килауэа в октябре. Тогда волны лавы достигали высоты 500 метров. Специалисты утверждают, что извержение не угрожает жилым районам Гавайев.

Напомним, в Индонезии произошло три извержения вулкана Семеру, столб пепла поднялся на высоту 900 метров над вершиной.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. По данным метеорологической службы, столб пепла поднялся на высоту более четырёх километров.