Хегсет: США не допустят размещения чужого оружия в Западном полушарии

США не допустят размещения в странах Западного полушария вооружений и военных сил своих противников, если они могут угрожать безопасности страны. Об этом сообщил министр обороны страны Пит Хегсет.

США выступили против размещения вражеского вооружения в Западном полушарии.

«Мы отвергаем возможности соперников по размещению сил или других угроз в нашем полушарии», — заявил Хегсет на форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что американские вооруженные силы готовы «защищать свою родину и полушарие». Он уточнил, что США намерены использовать военное доминирование для защиты собственной территории и обеспечения доступа к ключевым районам в регионе в рамках стратегии по восстановлению военного превосходства Вашингтона в Западном полушарии.

Хегсет также подчеркнул, что США не стремятся к военному столкновению с Китаем, но рассчитывают сдерживать его силой. «Военное министерство при [президенте США Дональде] Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации», — заявил он.

Американские власти ранее были вынуждены сократить масштабное использование дорогостоящих и технологически сложных видов вооружений, отдав предпочтение значительно более простым беспилотников. Как сообщает Bloomberg, в вооруженных силах США уже завершено формирование специализированного подразделения, отвечающего за эксплуатацию таких систем.

По данным журналистов, речь идет о легких ударных дронах большой дальности. Их разработка велась на основе ранее захваченных образцов иранских БПЛА Shahed-136, которые серийно производятся в Тегеране. Предполагается, что подобное решение позволит существенно снизить расходы на вооружение, передает «Общественная служба новостей».

