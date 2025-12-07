Хегсет: США не допустят размещения чужого оружия в Западном полушарии

Хегсет также подчеркнул, что США не стремятся к военному столкновению с Китаем, но рассчитывают сдерживать его силой. «Военное министерство при [президенте США Дональде] Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации», — заявил он.