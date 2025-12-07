Сын убил своего отца из-за квартиры в центре Москвы

Убийство произошло ночью 5 декабря. Обвиняемые отключили свет в квартире, а когда хозяин открыл дверь, чтобы выйти к электрощитку, они ворвались в квартиру, скрыв лица под масками. Они убили мужчину и причинили телесные повреждения его супруге.