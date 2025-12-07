Сын убил своего отца из-за квартиры в центре Москвы

Сын жертвы собирался получить его квартиру и продать ее. Часть вырученных средств он собирался передать второму обвиняемому в качестве оплаты за совершенное преступление, сообщает столичная прокуратура. Фигурантам дела 2001 и 1995 годов рождения предъявлены обвинения, они арестованы.
Убийство произошло ночью 5 декабря. Обвиняемые отключили свет в квартире, а когда хозяин открыл дверь, чтобы выйти к электрощитку, они ворвались в квартиру, скрыв лица под масками. Они убили мужчину и причинили телесные повреждения его супруге.