В Кремле оценили новый маневр США в сторону России

Ранее Песков подчеркивал, что Москве и Вашингтону необходимо улучшать двусторонние отношения и открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества. По его словам, у взаимодействия двух стран есть серьезный потенциал. Он также выразил надежду, что США сохранят готовность содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта.