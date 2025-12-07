В ДТП под Новосибирском погибли два человека

Авария произошла около 22:00 на 966-м километре автодороги, недалеко от села Дмитриевка. По предварительным данным, водитель внедорожника Tank 300, мужчина 1978 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».