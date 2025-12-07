Ричмонд
В ДТП под Новосибирском погибли два человека

По предварительным данным машины столкнулись во время обгона.

Источник: Комсомольская правда

В субботу вечером, 6 декабря, на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали.

Авария произошла около 22:00 на 966-м километре автодороги, недалеко от села Дмитриевка. По предварительным данным, водитель внедорожника Tank 300, мужчина 1978 года рождения, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате столкновения «Лады», мужчина 1957 года рождения, и его пассажир, женщина 1953 года рождения, скончались на месте до приезда скорой помощи.

В автомобиле Tank находились четыре человека. Водитель и три пассажира с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. По факту ДТП Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку. Полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.