Подруга убитой в Крыму рассказала о найденном перед смертью тайном доме

«Мы с ней разговаривали перед ее пропажей. Она мне говорила, что устала работать, но не может уйти. Все говорила, что ей надо работать. Она, видимо, стеснялась помощи попросить. Никогда о муже плохого не говорила. Мама ее сейчас вся не своя. В понедельник брата Марины похоронили, в пятницу ее. Мать пока ходила искала ее, все говорила: “Где моя Марина? Где моя Марина”. Вся замороченная была. Нормальный мужик руку на женщину никогда не поднимет… А этот пошел еще и золото ее в ломбард сдал после убийства. Папа у Марины тоже умер, сейчас мать одна осталась с внуками», — отметила женщина.