Подруга убитой в Крыму рассказала о найденном перед смертью тайном доме

Найденная мертвой в Симферополе 41-летняя Марина Канивец перед смертью тайно от мужа купила дом, сообщила aif.ru подруга убитой Юлия (имя изменено).
Напомним, 41-летняя Канивец пропала еще 4 октября. В тот день женщина не вернулась с работы. Спустя несколько дней 45-летний супруг Марины забил тревогу и обратился в полицию. Он сообщил, что женщина не выходит на связь и никакой информации о ее местонахождении у него нет.
Спустя почти два месяца тело Марины нашли в степной зоне недалеко от села Трудовое Симферопольского района. Обвинение по делу об убийстве женщины было предъявлено ее мужу.
«Она перед смертью купила дом, никто не знал об этом. И муж, наверно, не знал. Может, хотела сбежать именно в этот дом после развода. Она как раз собиралась заявление подавать. Но он ее убил… А документов на дом найти не могут. Муж, наверно, узнал о ее планах, выследил машину, она на ней к новому дому ездила. Он ее бил каждый день, но Марина все скрывала. Они давно вместе, говорят, что он с Украины», — рассказала Юлия.
Подруга добавила, что Марина работала на складе, занимала руководящую должность, но хотела уволиться.
«Мы с ней разговаривали перед ее пропажей. Она мне говорила, что устала работать, но не может уйти. Все говорила, что ей надо работать. Она, видимо, стеснялась помощи попросить. Никогда о муже плохого не говорила. Мама ее сейчас вся не своя. В понедельник брата Марины похоронили, в пятницу ее. Мать пока ходила искала ее, все говорила: “Где моя Марина? Где моя Марина”. Вся замороченная была. Нормальный мужик руку на женщину никогда не поднимет… А этот пошел еще и золото ее в ломбард сдал после убийства. Папа у Марины тоже умер, сейчас мать одна осталась с внуками», — отметила женщина.
У Марины осталось двое детей — 12 и 15 лет.
Ранее подруга рассказала, почему Марину хоронили в закрытом гробу.