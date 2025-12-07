21-летний водитель «Субару» погиб, наехав в световую опору в Новосибирске

В Новосибирске произошло смертельное ДТП — водитель «Субару» погиб, врезавшись в световую опору. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 6 декабря в 23:45 напротив дома № 125/1 по улице Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным, 21-летний водитель «Субару Легаси Б4» ехал со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова, в пути следования врезается в световую опору.
В результате ДТП водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Также в аварии пострадал пассажир «Субару» — 20-летнего парня с травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.