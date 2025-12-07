21-летний водитель «Субару» погиб, наехав в световую опору в Новосибирске

Авария произошла 6 декабря в 23:45 напротив дома № 125/1 по улице Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска. По предварительным данным, 21-летний водитель «Субару Легаси Б4» ехал со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова, в пути следования врезается в световую опору.