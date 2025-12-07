Труп в болоте: раскрыты странные детали убийства матери двоих детей в Крыму

В начале октября 41-летняя Марина Канивец из Симферополя не вернулась домой после работы. Для матери двоих детей было несвойственно пропадать, однако 45-летний супруг забил тревогу лишь спустя несколько дней.
Изуродованное тело женщины было найдено лишь спустя два месяца, а по делу об убийстве Марины задержали ее мужа, который так не спешил с поисками.
Подруга убитой Юлия рассказала aif.ru, почему муж задушил любимую супругу и выбросил ее тело в болото, а также откуда у Марины появился тайный дом.
Скрывала побои, но решила развестись.
Подруга погибшей Юлия рассказала, что Марина скрывала от всех домашнее насилие. Несмотря на долгую дружбу, она почти не говорила о проблемах в семье.
«Она мало про мужа говорила. Мы с ней в октябре в последний раз разговаривали, перед ее исчезновением, она сказала, что у нее все хорошо, у детей тоже, и у мужа… Но про него мало говорила. В этом плане скрытная была. Хотя мы были знакомы со школы. Потом уже я узнала, что он ее бил каждый день, она скрывала», — поделилась Юлия.
По её мнению, роковым стало решение Марины подать на развод.
«В октябре Марина как раз решилась подать заявление на развод, я думаю, он об этом узнал и поэтому решил ее убить. Она за 2−3 дня до пропажи на это решилась. Столько он ее бил… А тут она все же приняла решение уйти от него», — отметила женщина.
Еще одна подруга Марины — Диана — не стала вдаваться в подробности об отношениях в семье, но отметила, что муж убитой был настоящим тираном.
«Муж был ревнивый у нее, самый настоящий тиран», — сказала она.
Тайная покупка дома.
По словам Юлии, убийство было крайне жестоким, а тело настолько обезображено, что хоронили Марину в закрытом гробу.
«Ей в декабре должно было 42 года исполниться, а он ее убил, задушил, в болото кинул и закидал землей… Ее даже в закрытом гробу хоронили, я не смогла прийти на похороны… Мама ее сейчас вся сама не своя… Дети у нее остались. Им 12 и 15 лет. Она никому не говорила, что он ее бьет, хотела, чтобы считали, что у них идеальная семья», — пояснила женщина.
Также она раскрыла, что незадолго до смерти Марина тайно от мужа приобрела дом, возможно, планируя туда переехать после развода.
«Она перед смертью купила дом, никто не знал об этом. И муж, наверно, не знал. Может, хотела сбежать именно в этот дом после развода. Она как раз собиралась заявление подавать. Но он ее убил… А документов на дом найти не могут. Муж, наверно, узнал о ее планах, выследил машину, она на ней к новому дому ездила. Они давно вместе, говорят, что он с Украины», — рассказала Юлия.
Двойной удар для матери.
Смерть Марины стала двойным ударом для её семьи — за несколько дней до этого был похоронен её брат.
«Мы с ней разговаривали перед ее пропажей. Она мне говорила, что устала работать, но не может уйти. Она работала на руководящей должности на складе. Все говорила, что ей надо работать. Она, видимо, стеснялась помощи попросить. Никогда о муже плохого не говорила. Мама ее сейчас вся не своя. В понедельник брата Марины похоронили, в пятницу ее. Мать пока ходила искала ее, все говорила: “Где моя Марина? Где моя Марина”. Папа у Марины тоже умер, сейчас мать одна осталась с внуками», — отметила женщина.
Юлия добавила, что Марина была светлым, добрым и отзывчивым человеком. Говоря о подруге, она едва сдерживала слезы.
Снял украшения с трупа и сдал в ломбард.
Знакомых убитой поразила и циничность, с которой 45-летний супруг совершил убийство. После пропажи Марины именно ее муж обратился в полицию с заявлением о пропаже, при этом активного участия в поисках он не принимал, говорил, что ему некогда — надо за детьми следить.
Местные следователи отрабатывали самые разные версии, но позже пришли к заключению, которое шокировало родных и друзей убитой. По делу о ее убийстве задержали, а позже арестовали, ее супруга. Мужчина во всем признался.
Он рассказал, что в начале октября между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина задушил супругу, а тело вывез в степную зону возле села Трудовое Симферопольского района, где сбросил его в канаву.
Более того, уже с трупа жены мужчина снял кольца и сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Волгу выбросили тела убитой молодой пары.