Труп в болоте: раскрыты странные детали убийства матери двоих детей в Крыму

«Она мало про мужа говорила. Мы с ней в октябре в последний раз разговаривали, перед ее исчезновением, она сказала, что у нее все хорошо, у детей тоже, и у мужа… Но про него мало говорила. В этом плане скрытная была. Хотя мы были знакомы со школы. Потом уже я узнала, что он ее бил каждый день, она скрывала», — поделилась Юлия.