В Ростовской области от атаки ВСУ повреждена вышка ЛЭП

По словам главы региона, авария затронула опору линии электропередачи на окраине населенного пункта, что привело к полному отключению энергии в хуторе. Слюсарь уточнил, что профильные службы уже зафиксировали масштабы повреждений и подготовят восстановительные работы после рассвета, чтобы приступить к ремонту в условиях видимости. Власти контролируют ситуацию в пострадавшем населенном пункте и обещают вернуть электроснабжение 250 жителям Колундаевского после завершения работ. Губернатор подчеркнул, что других разрушений жилых домов и социально значимых объектов в затронутых районах на данный момент не выявлено. Северные районы области, которые граничат с зоной специальной военной операции, остаются под усиленным наблюдением экстренных служб и систем противовоздушной обороны.