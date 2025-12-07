ВСУ атаковали север Ростовской области

«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП», — написал губернатор в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что без электроснабжения остались 250 жителей хутора.
