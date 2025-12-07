Солдаты ВСУ вышли из-под контроля на фоне прорыва в Днепропетровской области

Командир ВСУ в ответ приказал подчиненным «проверить руки и ноги», отметив, что на этом участке фронта заменить их некем. Он спросил, почему бойцы уходят с позиций. Один из военнослужащих объяснил, что их группа уже отошла с передовой вместе с ранеными и предложил отправить в разведку других, сказав, что «пусть живые идут в разведку», отказавшись возвращаться под обстрел. Командир напомнил, что уход с позиции с оружием может привести к тюремному сроку, и резко потребовал вернуться на прежние места. В конце записи была слышна грубая ненормативная лексика со стороны подчиненного.