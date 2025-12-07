При пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли 25 человек

Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место после вызова, однако к тому моменту здание уже полностью выгорело, а его крыша обрушилась. После этого огонь был ликвидирован.