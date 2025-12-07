Ричмонд
При пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли 25 человек

В ночном клубе Birch by Romeo Lane в курортном посёлке Апрора в индийском штате Гоа произошёл пожар, унёсший жизни как минимум 25 человек. По данным Indian Express, возгорание началось около полуночи по местному времени (21:30 мск), его предварительной причиной стал взрыв баллона. Глава полиции штата Алок Кумар заявил, что ситуация взята под контроль.

Клуб расположен на пляже Бага — одном из самых популярных туристических мест Гоа. Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, среди погибших нет граждан Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место после вызова, однако к тому моменту здание уже полностью выгорело, а его крыша обрушилась. После этого огонь был ликвидирован.

