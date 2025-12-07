При пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли 25 человек

Клуб расположен на пляже Бага — одном из самых популярных туристических мест Гоа. Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, среди погибших нет граждан Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место после вызова, однако к тому моменту здание уже полностью выгорело, а его крыша обрушилась. После этого огонь был ликвидирован.
