Слюсарь: беспилотники ВСУ повредили вышку ЛЭП в Шолоховском районе

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что украинские дроны ликвидированы и нейтрализованы в городе Каменске, а также на территории двух районов региона. Слюсарь подчеркнул, что в результате атаки противника никто не пострадал.
«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали», — написал он в Telegram.
Губернатор Ростовской области заявил, на окраине хутора Колундаевский, который находится в Шолоховском районе, повреждена вышка линии электропередачи.
«Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток», — говорится в публикации.
Напомним, в ноябре атаке беспилотников ВСУ в Ростовской области повреждения получила котельная в Гуково. Кроме того, по словам Слюсаря, в Новошахтинске на территории промышленного предприятия началось возгорание.
Ранее Слюсарь заявил, что в Ростовской области при ударе со стороны беспилотных летательных аппаратов противника погибли три человека. В Таганроге после атаки установили режим ЧС.
Накануне стало известно, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Ленинградской областью.