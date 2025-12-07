Ричмонд
+1°
пасмурно
БПЛА повредили ЛЭП, оставив 250 человек без света на севере Ростовской области

В ночь на 7 декабря северные районы Ростовской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, средства ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах, жертв и пострадавших среди населения нет.

Источник: Life.ru

В результате атаки в Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждена вышка ЛЭП, что оставило без электроснабжения около 250 жителей. Восстановительные работы на линии планируется начать с наступлением утра.

Также сегодня ночью взрывы гремели над городами Энгельс и Саратов. По словам очевидцев, было слышно несколько хлопков, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждали, что БПЛА летели на низкой высоте со стороны реки Волги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

