БПЛА повредили ЛЭП, оставив 250 человек без света на севере Ростовской области

В результате атаки в Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждена вышка ЛЭП, что оставило без электроснабжения около 250 жителей. Восстановительные работы на линии планируется начать с наступлением утра.
Также сегодня ночью взрывы гремели над городами Энгельс и Саратов. По словам очевидцев, было слышно несколько хлопков, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждали, что БПЛА летели на низкой высоте со стороны реки Волги.
