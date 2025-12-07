Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тагильчанин вылетел на встречку и отправил четырех людей в больницу. Фото

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 70-летний водитель Opel слишком сильно разогнался и вылетел на встречку. Там, в этот момент, ехала машина Renault. В результате столкновения четыре человека попали в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

За рулем иномарки Opel был 70-летний мужчина.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 70-летний водитель Opel слишком сильно разогнался и вылетел на встречку. Там, в этот момент, ехала машина Renault. В результате столкновения четыре человека попали в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель Renault, два его пассажира (58 и 48 лет), а также 70-летняя пассажирка автомобиля Opel», — рассказали в ведомстве.

На место аварии выехала оперативная группа для установления причин инцидента. В момент ДТП водитель Opel был трезв, а для выявления состояния хозяина Renault проведут химико-токсилогическое исследование.