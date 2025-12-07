ПВО уничтожила 77 украинских БПЛА за ночь над семью регионами России

Также воздушные цели уничтожены над Ростовской областью (12), Республикой Крым (10), Волгоградской областью (9), Белгородской областью (2), Астраханской областью (1) и Чеченской Республикой (1).
А в ночь на 6 декабря расчёты ПВО провели самую масштабную за последнее время ночь перехватов — 116 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.