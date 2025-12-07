Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила 77 украинских БПЛА за ночь над семью регионами России

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Согласно сообщению Минобороны России, атаки отражались над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Саратовской областью — 42.

Источник: Life.ru

Также воздушные цели уничтожены над Ростовской областью (12), Республикой Крым (10), Волгоградской областью (9), Белгородской областью (2), Астраханской областью (1) и Чеченской Республикой (1).

А в ночь на 6 декабря расчёты ПВО провели самую масштабную за последнее время ночь перехватов — 116 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше